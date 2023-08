Vídeo mostra frentista sendo assaltado em posto de combustíveis em Manaus

As imagens já foram entregues à Polícia Civil do Amazonas

Manaus – Divulgado nas redes sociais, um vídeo mostra o momento exato em que um suspeito assalta um frentista de um posto de combustíveis localizado nas proximidades da avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-sul de Manaus. Caso ocorreu na última quarta-feira (16).

Nas imagens é possível observar o momento em que o criminoso chega em uma moto amarela, aparentemente para abastecer o veículo, momento em que ele anuncia o assalto e rouba pertences e a renda do trabalhador.

Ainda não há informações sobre a quantia que foi levada do estabelecimento. As imagens já foram entregues à Polícia Civil do Amazonas, responsável pela investigação do fato.

Veja:

