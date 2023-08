Escola da rede municipal Elinea Folhadela realiza ‘1ª Festa Folclórica’

Um total de 312 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental participaram do evento

Manaus (AM) – Alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, da escola municipal Elinea Folhadela, bairro Alvorada I, zona Centro-Oeste, da Prefeitura de Manaus, realizou, na manhã desta sexta-feira, 25/8, a “1ª Festa Folclórica”, com a participação de pais, responsáveis e a comunidade em geral. O evento foi alusivo ao Dia do Folclore, celebrado na terça-feira (22). A data foi criada com o intuito de alertar para a importância e valorização das manifestações folclóricas no país.

Ao longo da programação, a coordenação pedagógica da escola preparou atividades em sala de aula, como TV Folclore, brincadeiras de roda, circo, oficina de dança, palco, jogos folclóricos, além da apresentação das danças de toada, do cacetinho e tipiti e muitas comidas típicas, como banana frita, bolos, mingau de banana e munguzá e pipoca.

Com um total de 312 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o diretor da escola Elinea Folhadela, Lenilson Melo Coelho, afirmou que esse foi um momento de lazer, mas também de muito aprendizado sobre a importância do folclore brasileiro.

“A ideia é apresentar a grande heterogeneidade da formação do povo brasileiro, onde o folclore é também uma expressão desse processo. Essa heterogeneidade, que o povo brasileiro apresenta como o modelo de colonização do índio, negro e branco europeu. O nosso trabalho com a equipe pedagógica sempre foi em busca de engrandecer e fortalecer para a comunidade essa questão, pois ao nosso redor nós temos uma comunidade muito diversa e heterogênea”, completou.

Sempre presente nas programações da escola, a doméstica Elizioneide Freitas Souza, 37, mãe do aluno do 3º ano, Enzo Figueira, 8, e do aluno do 4ª ano, Endryos Figueira, 9, elogiou muito as atividades, porque ela considera importante a participação dos pais nesse processo de interação com seus filhos e a escola.

“A gente tira esse tempo para ficar com nossos filhos, acompanhar; a escola acolhe todo mundo, todos são bem atenciosos. São legais esses eventos que trazem união para a comunidade. Eu sempre acompanhei a vida escolar dos meus filhos, porque só a escola não é suficiente, a família tem de estar presente sempre”, disse.

A aluna do 3º ano, Layane dos Santos, participou de toda a programação e gostou muito da interação com os colegas, ainda mais com a presença da mãe e da irmã na escola. “Foi muito bom ter minha família comigo na escola, porque fico mais confiante e menos tímida. Participei da dança do tipiti, fiquei feliz e gostei muito das fitas. Foi muito bom para todos da escola”, comentou.

