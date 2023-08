Fundação Alfredo da Matta celebra 68 anos com pesquisas premiadas e convênio com a FAPEAM

A Fundação Hospitalar Alfredo da Matta realizou, na manhã desta sexta-feira (25), um evento para celebrar os 68 anos de fundação da instituição, criada em 28 de agosto de 1955, pelo então Governo Federal. Durante o evento, a Fuham assinou com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) um Termo de Cooperação Técnica para intensificar ensino, pesquisa e inovação tecnológica por meio da concessão de bolsas assim como o repasse do auxílio-pesquisa, para a execução do Programa Programa de Apoio à Formação em Ciências Dermatológicas – PRODERM/RH.

Assinaram o termo, o diretor presidente da Fuham, Carlos Chirano, e a diretora presidente da Fapeam, Márcia Perales. O termo prevê a concessão de seis bolsas a serem destinadas à vinda de professores visitantes nacionais, e mais quatro bolsas de apoio à pesquisa. “Esse termo é uma relevância muito grande para impulsionar a pesquisa na Fundação Alfredo da Matta. Com certeza isso vai resultar em grandes projetos, na publicação de grandes artigos científicos e auxiliar na elaboração da Saúde Pública do estado. Esses projetos são pesquisas que redundam, que estão vinculadas à assistência de rotina” afirmou Chirano ressaltando que toda pesquisa realizada na Fuham tem resultado direto na assistência à população e na melhoria do atendimento dos pacientes.

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, destacou a parceria já existente entre as duas instituições e, para comemorar os 68 anos da Fuham e os 20 anos da Fapeam, ambas assinam um acordo de cooperação técnica que vai contribuir para o desenvolvimento de novos estudos.

Durante o evento, Márcia Perales disse ainda que a iniciativa vai permitir a realização de pesquisas colaborativas, bem como cooperar para a formação de recursos humanos altamente qualificados, e contribuir para os avanços da ciência na saúde.

“O que se busca por meio da ciência, tecnologia e inovação é melhorar a vida das pessoas e, esse termo de cooperação que assinamos vai contribuir para isso, a partir do apoio à pesquisa. Este é um momento especial em que fortalecemos a parceria entre Fapeam e Fuham, que é um patrimônio do Amazonas e do Brasil, pelo trabalho que desenvolve e pelo respeito que conquistou com o serviço que presta à sociedade”, declarou.

Pesquisas premiadas

A solenidade também incluiu a premiação dos alunos que se destacaram na turma de bolsistas do Programa de Apoio à Iniciação Científica da Fuham, o PAIC. Em primeiro lugar, foi agraciado o bolsista Gabriel Balbino Nogueira, aluno de medicina (UEA), orientado pela professora doutora da Fuham Valderiza Pedrosa. Gabriel fez a pesquisa intitulada “Perfil clínico-epidemiológico de casos de HIV em um Centro de Referência em IST”. Em segundo lugar, ficou o trabalho da aluna de farmácia (Uninorte), Michelle Fernanda de Andrade Souza, que realizou a pesquisa “Frequência de mutações no gene GyrB do M. leprae associadas com a resistência medicamentosa à Dpsona em pacientes com suspeita de recidiva atendidos na Fuham”, com orientação da professora Camila Gurgel, biomédica e mestra em doenças tropicais. Em terceiro, foi agraciada a graduanda de medicina (UEA) Maria Luíza Pinto de Matos. Ela pesquisou a “´Série de casos atendidos em um serviço de atenção secundária na cidade de Manaus”, orientada pela professora Silmara Penini, mestra em saúde pública, dermatologista e pesquisadora da Fuham.

Sessão Especial da Aleam

A Fundação Alfredo da Matta completa 68 anos no dia 28 de agosto. Para o dia, estão programadas várias atividades festivas na sede da Fuham, no bairro Cachoeirinha. E, ao meio-dia, a Assembleia Legislativa do Estado realizará uma sessão especial em homenagem à instituição.

