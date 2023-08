Secretário de Segurança Pública do Amazonas é exonerado

Manaus (AM) – O Secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, foi exonerado do cargo nesta terça-feira (29), após o Ministério Público do Amazonas e a Polícia Federal deflagrarem a “Operação Comboio”, que investiga membros da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo a nota oficial do Governo do Amazonas, o objetivo da retirada de Mansur do cargo foi para que não haja qualquer tipo de interferência nas investigações feitas pelos órgãos envolvidos.

O Governo do Estado destacou também que os servidores efetivos investigados e alvos da operação foram imediatamente afastados das funções que ocupavam, e as demais providencias administrativas serão adotadas a fim de esclarecer os fatos. Os servidores comissionados foram exonerados dos cargos.

O Estado destacou que está auxiliando nas investigações, prestando todas as informações necessárias e que não compactua com quaisquer irregularidades ou atos ilícitos cometidos por servidores públicos.

Operação Comboio

Na manhã desta terça-feira (29), o Ministério Público do Amazonas e a Polícia Federal deflagraram a “Operação Comboio”, que visa investigar membros da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo os órgãos, o objetivo da operação é apurar possíveis irregularidades na SSP-AM. As ações estão ocorrendo simultaneamente em Manaus e Apuí, no Amazonas e no estado de São Paulo, com apoio do GAECO-MPSP.

As equipes realizaram buscas tanto nas dependências da sede da SSP-AM quanto nas residências de servidores e membros da alta cúpula da pasta. A ação, que está em andamento, busca reunir provas e documentos relacionados a supostas práticas ilícitas.

