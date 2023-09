Maíra Cardi anuncia que vai desativar redes sociais para focar em aumentar a família

A influenciadora digital e empresária Maíra Cardi anunciou, nesta terça-feira (12), que irá desativar suas redes sociais a partir desta quarta-feira (13). No anúncio feito por meio dos stories em seu perfil no Instagram, ela conta que focará em outros projetos de vida: formar uma família com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, com quem se casou no final de agosto.

“Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer por todos esses anos que a gente tem passado juntos, vocês torcendo pela minha felicidade, vibrando pelas minhas conquistas. Eu sou quem eu sou, cheguei aonde cheguei, graças a vocês, e sou muito grata a isso. Pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram. De verdade, mas com o coração em paz. Estou em uma nova fase da minha vida”, diz Maíra.

Ela conta que quer ter mais três filhos – a influencer é mãe de Lucas Cardi, de 22 anos, e Sophia Aguiar, de 4 anos – e que isso requer cuidados, já que ela tem 40 anos. Para se preparar para o momento, a coach passará por um processo de pré-concepção. Seis meses antes de conceber a criança, ela mudará drasticamente sua alimentação e outros hábitos, para focar na saúde do bebê que virá.

“Quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim. O que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional, muita saúde física, muita paz para que essa criança seja gerada. Para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível”, afirma.

Conforme Maíra Cardi, para se preparar para essa nova fase, para os filhos que ela pretende ter com Thiago Nigro, é necessário se afastar da internet e das redes sociais, já que precisa estar “na paz do Senhor”.

“E sabemos que estar na internet não é estar na paz do Senhor. Vou desativar meu Instagram, vou ver o que faz sentido, se faz sentido, o que eu continuo de produtos, se continuo… Há muito tempo que eu já não estou mais aqui porque preciso e, sim, porque gosto, porque quero. Nesse momento da minha vida, colocando na balança, continuar no Instagram não é inteligente, me traz mais coisas negativas do que positivas. A internet virou terra de ninguém, as pessoas inventam o que querem, falam o que querem”, diz.

A empresária continua o recado dizendo que quer se dedicar aos seus novos projetos de vida, às suas novas escolhas, aos filhos que já existem, à família que já existe e à que virá. E, para isso, precisa ter paz, equilíbrio, cuidar de si, de sua saúde, mente e corpo. “Quero tranquilidade para que eu possa gerar em paz.”

Sobre retornar ao Instagram, Maíra diz que não sabe se essa é uma possibilidade para o futuro, mas que não descarta. O foco, no entanto, é se dedicar a este novo momento.

“Quem sabe, depois, eu volto. Não ou sim, vamos ver o que vai acontecer. Mas não podia deixar de vir aqui e agradecer vocês, do fundo do meu coração. Sou muito grata a tudo que vivemos até aqui. Estou muito feliz com essa escolha. A internet bagunça tudo isso e eu preciso de paz nesse momento”, finaliza.

*Com informações da CNN Brasil

