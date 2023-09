Vias do bairro Adrianópolis recebem obras de implantação de rede de esgoto, nesta semana

Manaus (AM) – Nesta semana, a Águas de Manaus está com obras de implantação de rede coletora de esgoto em quatro vias do bairro Adrianópolis, zona Sul da cidade. Os serviços são realizados durante manhã, tarde, noite e madrugada, dependendo do trecho. A faixa da direita dos trechos serão interditados para que o serviço seja executado com segurança.

Ao todo, o bairro receberá mais de 8 quilômetros de redes coletoras de esgoto, que serão interligadas à Estação de Tratamento de Esgoto Educandos, na zona Sul de Manaus. As obras contam com apoio do Instituto de Mobilidade Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), além da Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e da Companhia de Gás da Amazônia (Cigás).

“O saneamento está avançando na cidade. Estamos contemplando diversos bairros da cidade e um deles é o Adrianópolis. Com isto, até o fim deste ano chegaremos a 30% de cobertura na cidade. Isto significa mais saúde para população e proteção dos meios hídricos de Manaus”, destaca o diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro.

Confira os trechos que estão recebendo os serviços nesta semana:

Avenida Mário Ypiranga – trecho entre as ruas Marciano Armond e São Luiz (das 8h às 17h);

Rua Fortaleza, entre as avenidas Mário Ypiranga e Umberto Calderaro Filho (das 8h às 17h);

Avenida Maceió – trecho entre a rua Marciano Armond e São Luiz (das 22h às 5h da madrugada);

Rua São Luiz – trecho entre a avenida Maceió e Mário Ypiranga (das 22h às 5h da madrugada).

*Com informações da assessoria

