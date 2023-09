Show gratuito: Wanderley Andrade faz tributo ao Rei Reginaldo Rossi, em Manaus

Manaus (AM) – Música, cerveja e gastronomia são os ingredientes do Mill Beer, que começa a partir desta quinta-feira (14) e segue até dia 17, das 16h às 21h. Promovido pelo Millennium Shopping, o evento contará com shows gratuitos de artistas regionais. A grande atração deste sábado será o cantor Wanderley Andrade, que se apresenta às 19h, e fará um tributo ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi.

Esse projeto de Wanderley manterá vivo o legado de Reginaldo Rossi, que faleceu em dezembro de 2013. Em 2015, o cantor paraense lançou um DVD ao vivo das canções gravadas por Rossi, no Centro de Belém, e o sucesso foi tanto que os vídeos somam milhões de visualizações na internet.

“Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme”, “Garçom”, “Leviana”, “A Raposa e as Uvas”, e “Vou Começar Tudo de Novo” são apenas algumas das canções que vão fazer parte do show de Wanderley Andrade, que possui mais de 30 anos de carreira.

Wanderley pode ser considerado uma festa, aonde chega causa frenesi e atrai a atenção por onde passa por conta do seu jeito irreverente, cabelo colorido, botas, joias de ouro e roupas extravagantes.

A curiosidade é que o artista é o criador, desenhista e idealizador de toda a sua produção e figurino. “Minha inspiração vem de personalidades como Elvis Presley, Nina Hagen, Raul Seixas, Pepeu Gomes e Sex Pistols”, disse Andrade.

Para celebrar a passagem do artista e ainda mobilizar o público em uma causa solidária, o Millennium vai realizar uma arrecadação de alimentos não perecíveis.

“Os itens serão destinados para a comunidade carente de Gi Sateré Mawe”, informou a coordenadora de marketing do shopping, Elizandra Xavier.

A ideia, segundo a coordenadora, é mobilizar a população para contribuir para a sobrevivência de povos originários em situação de vulnerabilidade.

“Solidariedade já faz parte do DNA do Millennium, por isso, mais uma vez usaremos o nosso papel social em promover uma ação para ajudar o próximo”, destaca Elizandra.

Além disso, o Mill Beer é uma oportunidade para reunir e valorizar as cervejarias artesanais da cidade. O evento conta com a participação das cervejas Porto de Lenha, Mahy Amazônia, Barão Brejas e Burgers.

Seja no feriado, no fim de semana ou no happy hour, beber uma cerveja faz parte da rotina do amazonense, principalmente nessa época do ano. Com as altas temperaturas, uma bebida gelada se torna a melhor companheira de quem quer fugir do calor.

Durante os quatro dias de evento, quem visitar a praça de alimentação contará com opções especiais para combinar com a cervejinha. Langrill, Risoto Mix, Girafas e 10 pastéis estão entre os restaurantes com cardápio de petiscos.

