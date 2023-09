Empresas amazonenses movimentaram R$ 17 bilhões em mercadorias até junho

Amazonas foi o Estado com maior valor nominal de internamento registrado, com R$ 17,9 bilhões movimentados na aquisição de mercadorias nacionais incentivadas

Manaus (AM) – No primeiro semestre deste ano, foram internados em valores nominais o total de R$ 27,8 bilhões de Protocolos de Ingresso de Mercadoria Nacional (PINs) na área de abrangência da Suframa – composta por Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. O volume representa leve acréscimo de 0,5%, em comparação com o mesmo período de 2022 (R$ 27,6 bilhões). Os dados são do Sistema de Mercadoria Nacional (SIMNAC), da Suframa.

Com R$ 17,9 bilhões movimentados na aquisição de mercadorias nacionais incentivadas, o Amazonas foi o Estado com maior valor nominal de internamento registrado entre janeiro e junho de 2023, seguido de Rondônia, com R$ 3,5 bilhões; Roraima, com R$ 2,7 bilhões; Amapá, com R$ 2,6 bilhões; e Acre, com R$ 1,1 bilhão.

No Amazonas, a dinâmica do internamento concentra-se em duas atividades: a indústria, que representa 51,7% (ou R$ 9,26 bilhões), e o comércio, que equivale a 44,8% de participação (ou R$ 8,01 bilhões). Já nos demais estados, a dinâmica do internamento está concentrada na atividade comercial: Rondônia com 89,9% (R$ 3,14 bilhões), Roraima com 95% (R$ 2,53 bilhão), Amapá com 96,24% (R$ 2,47 bilhão) e Acre com 90,18% (R$ 1,03 bilhão).

Vale destacar que em Rondônia e no Acre as atividades da indústria e do serviço têm grau de participação superior aos demais estados de atuação da Suframa. Em Rondônia, a atividade industrial tem participação de 4,4% (R$ 154,27 milhões) e a atividade de serviços alcança 5,5% (R$ 190,60 milhões). Já no Acre, a atividade serviço corresponde a 4,48% (R$ 51,12 milhões) e a indústria tem participação de 4,85% (R$ 55,44 milhões).

A análise do internamento de mercadoria do semestre confirma o apontamento de avaliações anteriores nas quais se detectou o crescimento de outras duas atividades: mineração e agropecuária. A mineração apresentou alta no valor de internamento, frente ao ano de 2022, no Amazonas, Rondônia e no Acre, respectivamente, de 15,8%, 27,3% e 472,7%.

Apesar disso, a atividade de mineração possui baixa participação no valor total do internamento de cada estado. Já a agropecuária, apresentou crescimento no internamento no Estado de Roraima (21,1%) e no Amazonas (9,8%), embora mantenha baixa participação no valor total do internamento nestes Estados.

Avaliação

Para o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os números do semestre do internamento de mercadorias são importantes, também, para a Autarquia compreender e analisar a conjuntura econômica na região.

“Os números do primeiro semestre de 2023 mostram estabilidade em relação ao resultado do internamento de mercadorias alcançado no mesmo período do ano passado. Temos ainda a expectativa de números melhores no segundo semestre, em consequência da tendência de redução da taxa básica de juros por parte do Copom (Comitê de Política Monetária), iniciada no mês de agosto. Decisão que pode se refletir na recuperação da capacidade de consumo das famílias”, avaliou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, minicurso desvenda conexão entre engenharia de tecidos e empreendedorismo

BMW Group em Manaus amplia capacidade de produção de motos e anuncia novos modelos

Empresa amazonense em expansão no Norte recebe reconhecimento nacional