Empresa de logística do Amazonas recebe Selo de Referência Nacional 2023

Manaus (AM) – A empresa de logística do Amazonas, JAM Logística, teve seu trabalho reconhecido com o Selo de Referência Nacional 2023, durante premiação no Rio de Janeiro. A empresa genuinamente amazonense recebeu a honraria de apoiador social e cultural da Agência Nacional de Empreendedorismo e Comunicação (Ancec), pela qualidade da prestação de serviços.

A empresa com sede em Manaus teve suas atividades iniciadas em 2018 e foi a única representante da Região Norte a participar da cerimônia de premiação, que ocorreu no último dia 21 de agosto na capital carioca.

“É um prazer enorme divulgar a região Norte. Estamos aqui (no Rio de Janeiro) representando não só Manaus, mas toda a região Norte do País, e para JAM é uma grande satisfação”, disse o representante da Jam Logística, Janmes Alberto, que também destacou as dificuldades para executar um trabalho com excelência no Amazonas.

“Fazer logística para o Brasil é até fácil, mas a Região Norte tem suas características, principalmente Manaus. Embora nossa Zona Franca seja bem falada pelo País, há uma burocratização diferente para lá (Manaus), então nós estamos aqui para ajudar a solucionar esses problemas”, completou Janmes.

O Selo

O selo foi criado pela Agência Nacional de Empreendedorismo e Comunicação (Ancec) para valorizar o empreendedorismo e empreendedores, buscando reconhecer, homenagear e divulgar a iniciativa privada, comprometida com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social.

A empresa

A Jam Logística é uma empresa criada para além de representar comercialmente corporações de transportes interestaduais, também atuar como operadora logística com profissionais qualificados, com o objetivo de simplificar as operações logísticas dos clientes da Região Norte.

Atualmente, além do serviço de logística, a JAM também oferece os serviços de transportes e armazenagens de cargas secas, cargas alimentícias e representação comercial.

