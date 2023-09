Influenciador e equipe promovem ação social em escola de Manaus

O influenciador Erick Brian Farid e equipe promoveu uma ação social, na Escola Municipal General Aristides Barreto, no bairro Santo Antônio, na cidade de Manaus. O projeto de levar assistência odontológica básica, criado pelo influenciador e por membros da Liga Acadêmica de Ciências Odontológicas – LACO, ganha destaque na cidade e já conquista acadêmicos de outras universidades da cidade.

As crianças da escola de tempo integral receberam escovas de dente, aplicação de flúor e orientação sobre a importância da saúde bucal. O objetivo do projeto orientar as crianças e levar saúde bucal para a comunidade.

“Precisamos orientar nossas crianças sobre a importância da saúde bucal e levar saúde para a comunidade, pois a doença cárie está entre as doenças bucais mais comuns no nosso país”. Afirma o influenciador Erick Brian Farid.

A Liga Acadêmica de Ciências Odontológicas, denominada LACO, foi fundada em novembro de 2022, pelo influenciador e pelo especialista Drº Eduardo da Costa Nunes, com apoio do coordenador de curso unidade Djalma Batista, Drº Mário Ferreira Filho e diretores da Uninorte.

Erick Brian Farid

É considerado um dos maiores influenciadores masculinos do Amazonas, com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Em agosto, Erick virou destaque da propaganda do Spotify, na Time Square em Nova Iorque.

O influenciador busca contribuir com a evolução do cenário acadêmico da odontologia no estado, onde tem uma legião de seguidores da área, em suas redes sociais, Brian incentiva milhares de estudantes a não desistir de seus sonhos.

Doutor Eduardo Nunes

Cirurgião dentista, graduado pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Especialista em Endodontia e Implantodontia, Mestre em Odontologia pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Professor da especialização em Endodontia pela GEM e professor universitário da Uninorte Manaus. O cirurgião dentista vem ganhando destaque no Estado.

*Com informações da assessoria

