Membros do ‘CV’ são presos no Coari suspeitos de receberem armas para confronto armado

Coari (AM) – Seis pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta terça-feira (19), suspeitos de integrarem a facção criminosa “Comando Vermelho” (CV) no município de Coari (363 quilômetros de Manaus). Com o grupo, a polícia encontrou aparelhos celulares sem procedência, drogas e animais silvestres.

Conforme investigações, o grupo é suspeito de receber armas de Manaus para usar em confronto com criminosos rivais. Por volta das 5h, a polícia deflagrou a “Operação Coari Mais Segura VI” e os agentes foram à casa dos suspeitos para cumprir os mandados de busca e apreensão.

Durante a ação, foram apreendidos 24 celulares; porções de entorpecentes; além de um pano com várias joias. Os suspeitos foram identificados como sendo: Saida Araújo de Souza, 40 anos; Raimunda Dantas de Araújo, 77 anos; Manoel Bastos Cavalcante, 39 anos; Riele Araújo de Souza, 21 anos; Ranger Montalvão Torres, 27 anos; Wesley Montalvão Cavalcante, 25 anos; e um adolescente de 17 anos.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Coari, junto com o material apreendido, para procedimentos legais.

