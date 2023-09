Estudo avalia potencial econômico da pesca ornamental na RDS do Juma

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma iniciou um estudo técnico para avaliar o potencial econômico da pesca ornamental nesta Unidade de Conservação. Entre os dias 13 e 20 de setembro, foi realizada a prospecção das espécies ornamentais na área protegida, localizada no município de Novo Aripuanã (distante 227 quilômetros de Manaus).

O levantamento foi coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em atendimento ao Plano de Gestão da Unidade de Conservação. A atividade foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

A prospecção também teve a participação da Cooperativa de Pescadoras e Pescadores Artesanais de Peixes Ornamentais do Médio e Alto Rio Negro (Ornapesca) e da Associação de Moradores Agroextrativistas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma (Amarjuma).

O objetivo da atividade é avaliar o potencial da cadeia produtiva, para observar a possibilidade de a pesca ornamental virar uma alternativa de geração de renda para os moradores da RDS, segundo a gestora da RDS do Juma, Khimberly Sena.

Prospecção

“A prospecção está contemplada no plano de gestão da RDS e vem como uma resposta para os moradores da comunidades e das associações em relação ao potencial e viabilidade econômica para desenvolver essa cadeia produtiva”, destacou.

Na oportunidade, pescadores e técnicos realizaram a prospecção nos rios Aripuanã e Arauá, pelo período da manhã e da noite, para verificar se haveria diferença entre as espécies encontradas em cada local. Além disso, houve uma capacitação dos moradores em Boas Práticas de Manejo de Peixes Ornamentais.

O próximo passo da ação é a entrega de um relatório técnico que será elaborado pela Ornapesca. O documento observará as espécies encontradas na prospecção e a quantidade de peixes observados, para verificar se há viabilidade de desenvolver a pesca ornamental na RDS.

