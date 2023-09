O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou o Sistema Municipal de Habitação (Simhab), coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), nesta quarta-feira (20), com o objetivo de atualizar o cadastro da população que deseja se beneficiar com os programas de governo para moradia.

Aberto ao público a partir de segunda-feira (25), com o endereço eletrônico https://simhab.manaus.am.gov.br/ , o novo sistema permite um cadastro em uma plataforma de fácil entendimento para a população.

De acordo com o prefeito David Almeida, com o site não será necessário fazer fila em frente à secretaria para se inscrever nos programas. No entanto, àqueles que não tiverem acesso à internet, a Semhaf disponibilizará uma equipe para atendimento presencial.

“Precisamos atualizar os cadastros das pessoas. Isso é uma exigência legal, por isso estamos abrindo novos cadastros para a Prefeitura de Manaus e os nossos programas habitacionais. O cidadão não precisa se dirigir até a secretaria, no endereço eletrônico tem todas as informações para se inscrever. Esse cadastro é autodeclaratório e posteriormente nós faremos a conferência das informações inseridas”, explicou o prefeito.

David Almeida esteve na sede da Semhaf, nesta quarta-feira, 20/9, conversando com os servidores que estão se preparando para o atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h.

O secretário de Habitação, Jesus Alves, destacou que a partir do cadastro feito de maneira on-line, os dados fornecidos pelo cidadão que busca ser beneficiado passarão por uma análise do Conselho Municipal de Habitação para a definição de prioridades.

“Esse conselho municipal vai deliberar sobre as alternativas que temos e apontar quais são os itens mais relevantes que os outros para seguirmos com prioridades”, disse o secretário.

O secretário ressaltou, ainda, que não há necessidade da população passar a madrugada em frente à sede da secretaria, já que todo o processo de cadastramento é feito de forma online e gratuita, passando por etapas como a inscrição, conferência e depois a pré-seleção dos possíveis beneficiados.

“Essa pré-seleção não tem componente de ordem de chegada, isso não é critério. Então chegar cedo ou virar a noite aqui na frente não altera a ordem da seleção. Aquele que não conseguir acessar o sistema por algum motivo poderá vir conosco para auxiliarmos no cadastramento”, afirmou.

Habitação

Nos quatro anos do atual mandato do Governo Federal, a prefeitura vai entregar, a partir da parceria entre o executivo municipal e federal, 17 mil unidades habitacionais. Serão 1,2 mil moradias para famílias em área de risco e 3 mil moradias do Minha Casa Minha Vida.

No programa municipal “Manaus Minha Casa”, a Prefeitura de Manaus vai beneficiar, no primeiro momento, 252 famílias com unidades habitacionais, com casas sobrepostas. Para todos os programas será necessária a atualização cadastral a partir do Simhab.

*Com informações da assessoria.

