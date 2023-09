PC-AM procura trabalhador desaparecido na zona norte de Manaus

Manaus (AM) – Márcio Stanley Santos da Silva, 50, desapareceu, na madrugada de quarta-feira (20), por volta de 1h25, quando saiu de sua casa, na rua Salvador Benevides, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, para ir trabalhar. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulga a imagem e conta com o auxilio da população.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), desde a data mencionada, ele não retornou para a residência e nem deu notícias aos familiares sobre seu paradeiro. Da última vez em que foi visto, ele estava trajando calça jeans, blusa de cor branca e calçava bota preta.

A Polícia Civil destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização do desaparecido, que as informações sejam repassadas por meio dos números (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da PC-AM

