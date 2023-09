Atleta negra é ignorada durante entrega de medalhas na Irlanda

Uma ginasta negra foi ignorada durante entrega de medalhas em uma cidade da Irlanda. Nas imagens, gravadas em março de 2022, que voltaram a viralizar agora, a responsável entrega as medalhas somente para as meninas brancas durante a premiação.

As imagens chegaram até a ginasta americana Simone Billes. Ela disse que enviou um vídeo para a menina e que não há espaço para racismo no esporte.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ