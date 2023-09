Polícia apreende 15 kg maconha escondidos em pneu de caminhão em Manaus

Material estava escondido no pneu do veículo, abordado no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Um caminhão com aproximadamente 15 quilos de maconha do tipo skunk, que seriam transportados para o estado do Pará, foi apreendido nesta terça-feira (26). O material estava escondido no pneu do veículo, abordado no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Esta é a terceira apreensão realizada pela equipe policial do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) nos últimos dez dias, e o prejuízo ao crime organizado está estipulado em R$ 1,2 milhão.

Conforme o delegado Cícero Túlio, o material apreendido estava prestes a embarcar em uma balsa no porto Rio Amazonas, no Puraquequara, e seriam transportados para o Pará.,

Polícia apreende 15 quilos de maconha escondidos em pneus de caminhão em Manaus. pic.twitter.com/Prhw5NJOnM — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 27, 2023

“Esta ação é resultado do desdobramento das prisões de dois suspeitos, efetuadas na semana passada. Eles estavam em posse de 60 quilos de cocaína e 40 quilos de maconha do tipo de skunk, que teriam sido adquiridos, respectivamente, nas calhas do Rio Solimões e Rio Negro”, disse.

De acordo com o delegado, as investigações apontam que integrantes da mesma organização criminosa coletam drogas nos municípios do Amazonas, que fazem fronteira com outros países do eixo Mercosul, a fim de escoar e redistribuir na região metropolitana de Manaus, bem como remeter para outros Estados.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Homem confessa que guarda drogas em casa e acaba preso em Manaus

Colombiano é preso em Manaus suspeito de transportar duas toneladas de drogas

Cerca de 10 tabletes de maconha tipo skunk avaliados em R$ 150 mil são apreendidos