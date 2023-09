Cardiologista dá dicas de como cuidar da saúde do coração

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no país, responsáveis por 30% dos óbitos, o que corresponde a 400 mil mortes por ano. Somente entre 2017 e 2021, mais de sete milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças do coração, de acordo com dados do Instituto Nacional de Cardiologia (INC).

Nesta sexta-feira (29), é o Dia Mundial do Coração, e o cardiologista da Hapvida NotreDame Intermédica, Josely Figueiredo, dá dicas de como cuidar da saúde do coração e evitar doenças.

“A prevenção das doenças cardíacas passa por uma vida saudável, com a prática de atividade física, lembrando do protocolo de 150 minutos por semana, que dá mais ou menos 30 minutos de exercícios por dia. Vale ressaltar que mais importante é a regularidade da atividade física do que a intensidade”, explica o médico.

O coração é um órgão muscular responsável pela circulação sanguínea em todo o corpo. “É como uma máquina que chega a bombear mais de cem mil vezes por dia. Tendo os cuidados necessários, o seu coração vai agradecer e te dar uma vida mais longa e saudável”, destaca.

Ainda segundo o especialista, a visita regular ao médico é fundamental na detecção precoce de doenças, prevenção e controle dos fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. “Exames preventivos, desde uma simples verificação de pressão arterial, ausculta cardíaca, eletrocardiograma, passando para exames mais complexos, como teste ergométrico e ecocardiograma, quando necessários, assim como exames laboratoriais. Tudo isso deve ser feito com regularidade”, finaliza Josely.

*Com informações da assessoria

