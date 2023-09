Auditoria externa para recertificação de ISOs 9001 e 14001 aprova CMM

Após uma semana de análise de procedimentos relacionados à gestão de processos e de ações voltadas para o meio ambiente, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi aprovada, nesta sexta-feira (29), por auditoria externa. O responsável pela avaliação recomendou a recertificação da Casa para as normas ISO 9001 e 14001, selos internacionais de qualificação.

Os trabalhos iniciaram na última segunda-feira (25), conduzidos por um auditor externo da Rina Brasil, organismo de certificação que atua em serviços de classificação, certificação, inspeção e testes. O profissional percorreu os departamentos da Casa para avaliar os métodos de gestão, além de dar orientações que atendam o Sistema de Gestão Integrada (SGI).

A coordenadora de Planejamento Estratégico da CMM, Camila Bertolini, destaca que o resultado da auditoria é uma união de esforços. Ela pontua que apesar da mudança de gestão e de parte dos servidores, o comprometimento dos funcionários foi essencial para a manutenção dos selos.

“Nós fazemos cursos, os servidores estão engajados, estão participando dessas ações diariamente, desde a coleta seletiva do resíduo sólido utilizado no ambiente de trabalho até o cumprimento da gestão dos processos. É um motivo de louvor para todos nós servidores”, afirmou a coordenadora.

Auditoria

A recomendação para manter as certificações foi anunciada durante reunião de encerramento com a presença de diretores, auditores internos e servidores da Câmara Municipal. As informações foram repassadas pelo auditor externo da Rina Brasil, José Brito, que citou pontos positivos observados na avaliação.

“Nós percebemos esse comprometimento em relação aos procedimentos dos servidores, praticando uma coleta seletiva, gerenciando seus aspectos e impactos ambientais. Dentro da nossa amostragem, foi possível constatar tudo o que precisávamos ver para, ao final, chegar à conclusão de que a Câmara Municipal deve ser recomendada à certificação”, afirmou.

O relatório da auditoria externa que recomenda os selos será encaminhado para a área técnica da Rina Brasil. A emissão do certificado deve ocorrer em até 40 dias.

*Com informações da assessoria

