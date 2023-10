Marcelo Jeneci canta sucessos da MPB durante show em Manaus nesta segunda-feira (2)

Com a abertura de Lucilene Castro, o show ocorre nesta segunda-feira (2), às 19h30, no Teatro Manauara

Manaus (AM) – O cantor e compositor paulistano Marcelo Jeneci vai cantar sucessos da MPB em Manaus. O show, realizado pelo Projeto MPB em Movimento, ocorre nesta segunda-feira (2), às 19h30, no Teatro Manauara. A cantora Lucilene Castro abre a apresentação.

O Projeto MPB em Movimento leva a assinatura da produtora baiana Caderno 2 Produções e conta o com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Ministério da Cultura do Brasil.

Com o projeto, o público tem acesso a shows de artistas de renome. Cada apresentação conta com a participação de cantores ou bandas locais como atrações de abertura.

Conforme Dalmo Peres, diretor da Caderno 2 Produções, a iniciativa busca valorizar e dar visibilidade à produção cultural de cada lugar por onde passa.

“A ideia é que o projeto não fique restrito aos palcos e se transforme em uma plataforma de promoção da música popular brasileira, na qual músicos e espectadores possam dividir experiências e colaborar”, explicou.

Em 22 anos de estrada, o MPB em Movimento percorreu 20 cidades, promovendo mais de 500 shows e 1.500 horas de música. Ao todo, mais de 1 milhão de espectadores já aplaudiram nomes de prestígio nacional, como: Lenine, João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Teresa Cristina, Paulinho Moska, Vander Lee, 14 Bis, Moraes Moreira, Rosa Passos, Jorge Ben Jor, Marina Lima e Luiz Melodia.

Repertório

No show em Manaus, Marcelo Jeneci terá um encontro com várias canções que ganharam destaques em trilhas sonoras de cinema, programas de TV e mais de dez trilhas sonoras de telenovelas.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site baladapp.com.br, pelo link https://baladapp.com.br/a//4351. Bilhetes convencionais custam de R$ 160 e R$ 80 (meia-entrada) e o lote promocional do vale-cultura custa R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada). O vale-cultura é destinado a todos os projetos beneficiados por incentivo fiscal.

Sobre os artistas

Marcelo Jeneci

Natural de São Paulo, Marcelo Jeneci é cantor e compositor. No palco, o artista apresenta seus grandes sucessos ao som de teclado e de uma sanfona, que lhe foi apresentada pelo mestre Dominguinhos.

Uma característica marcante de Marcelo Jeneci é como insere a sanfona em um contexto contemporâneo, unindo-a a sintetizadores analógicos, beats programados e arranjos sinfônicos.

As canções do artista ganharam destaque em trilhas sonoras de cinema, programas de TV e mais de dez trilhas sonoras de telenovelas.

Aclamado pelo público e crítica especializada como um dos grandes nomes da música popular brasileira, o artista já foi gravado por nomes como Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Chico César e Marina Lima.

Algumas de suas músicas conquistaram projeção, como os hits do primeiro disco, “Feito Pra Acabar” (2010): “Pra Sonhar”, com mais de 25 milhões de views no YouTube, e “Felicidade”, com mais de 20 milhões.

Lucilene Castro

Lucilene Castro é uma artista amazonense repleta de conquistas. Ganhou em vários festivais de música o prêmio de melhor intérprete. Na lista, estão o Festival da Canção de Parintins (1991) e o Festival Universitário de Música do Amazonas (1993).

Foi considerada a melhor cantora (levantadora) do Festival de toadas da Fundação Villa Lobos, por três anos consecutivos (1993/1994/1995).

Também esteve entre as protagonistas dos musicais: “Mulheres do Brasil – Cantoras do Amazonas” (2001), “Maria, Maria – Uma viagem pelo universo feminino” (2003/2004), “Caia na Gandaia – um ‘rivival’ dos anos 70” (2004), “Paixão, louca paixão” (2005), “Mas podem me chamar de Chico” (2012). A artista também assina a produção dos espetáculos.

A cantora possui oito CDs gravados e é uma das protagonistas do projeto “Elas cantam samba”, grupo que conta com dois discos gravados e um DVD.

