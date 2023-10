Fumaça no Amazonas agrava quadros respiratórios e expõe crianças a novas doenças

Manaus (AM) – Os focos de queimadas registrados no Amazonas, em especial na Região Metropolitana de Manaus (RMM), deixando o céu encoberto de fumaça nesse período mais seco do ano, trazem preocupação à saúde. O alerta é principalmente relacionado às crianças, que são mais vulneráveis às doenças respiratórias, de pele e nos olhos, mas serve também para todos, de um modo geral.

“É preciso ficar muito atento às reações das crianças na presença de fumaça no ar”, reforça a médica Elizabeth Larissa Ikino, professora do curso de pós-graduação em Pediatria da Afya Educação Médica.

Ela ressalta que as crianças com histórico de problemas respiratórios crônicos, como asma e rinite, são as mais impactadas e podem ter o quadro agravado.

Conforme a professora da Afya Educação Médica, os primeiros sinais de alerta que devem ser observados nas crianças é se apresentam dificuldades para respirar, tosse incessante, cansaço e ardência nos olhos.

“Em qualquer um desses quadros o ideal é procurar um serviço de pronto atendimento ou, dependendo da situação, ir direto com o pediatra que já faz o acompanhamento da criança”, orienta.

Algumas ações no dia a dia podem reduzir o impacto da fumaça nas crianças. A primeira recomendação da médica Elizabeth Ikino é mantê-las hidratadas, oferecendo água várias vezes ao dia. Outra orientação é manter portas e janelas das casas fechadas, quando o ambiente estiver climatizado, e utilizar purificadores de ar. Segundo a médica, o uso de máscaras, em ambientes externos, também é recomendável.

Segundo o Governo do Amazonas, as partículas de fumaça intensificadas na capital provêm de queimadas registradas nos municípios da RMM, como Iranduba, Autazes e, mais recentemente, Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

O Governo considera que “os fatores climáticos mais intensos, neste ano, têm acentuado a concentração de fumaça nessa região”, destacando o superaquecimento do Pacífico (Super El Niño), que tem feito a capital sofrer recordes de calor, dificultando a formação de chuvas e a dispersão da fumaça, segundo nota distribuída à imprensa.

A Afya Educação Médica desenvolve em Manaus, um programa de atendimento médico gratuito em várias especialidades, incluindo Pediatria. A ação faz parte das atividades práticas dos cursos de pós-graduação. O atendimento acontece, todo mês, na sede da Afya Educação Médica, na avenida André Araújo, 2767, bairro Aleixo.

Os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 9379-9297 para verificar a disponibilidade de vaga e realizar o agendamento. Além de Pediatria, a Afya Educação Médica oferece o serviço nas áreas de Neuropediatria, Nutrologia, Endocrinologia e Psiquiatria.

*Com informações da assessoria

