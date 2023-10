Manaus (AM) – O governador Wilson Lima realizou, na manhã desta segunda-feira (2), uma coletiva de imprensa onde apontou todas as ações que estão sendo feitas no Amazonas para conter os impactos da seca e das queimadas que atingem a região amazônica.

Entre as operações está o monitoramento dos focos de calor para localizar os pontos de queimadas nos municípios amazonenses.

“Nós estamos identificando esses focos de calor, essas queimadas, e estamos autuando no rigor da lei. Estamos aplicando multa, já são R$ 17 milhões em multa, e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e Polícia Civil do Amazonas vão continuar atuando com rigor necessário para punir quem faz esse tipo de queimada ilegal”, pontuou Lima.

O chefe da Defesa Civil do Amazonas, coronel Máximo, comentou sobre o trabalho que está sendo feito no município de Beruri, após o deslizamento de terra que aconteceu na noite do último sábado (30), na comunidade de Nossa Senhora de Nazaré do Arumã, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu-Purus.

“Eram 4 desaparecidos, o Corpo de Bombeiros já encontrou um corpo, então temos 3 desaparecidos. Temos 2 óbitos confirmados, 10 feridos, 75 casas atingidas. Todas as famílias estão em casas de parentes, mas temos a oferta de abrigos. São aproximadamente 300 pessoas impactadas em Beruri”, disse Máximo.

Leia mais

Campanha arrecada doações para vítimas após tragédia em Beruri, no interior do Amazonas

Após articulações de Amom, IBAMA garante ajuda para combate às queimadas no Amazonas

Deputado pede ação do governo federal para combate às queimadas