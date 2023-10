Campanha arrecada doações para vítimas após tragédia em Beruri, no interior do Amazonas

Beruri (AM) – A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está arrecadando alimentos, roupas, itens de higiene, materiais de construção e recursos financeiros para vítimas do deslizamento de terra no município de Beruri, no Amazonas.

O deslizamento aconteceu na noite do último sábado (30), na comunidade de Nossa Senhora de Nazaré do Arumã, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu-Purus (a 173 quilômetros de Manaus), onde a FAS realiza alguns projetos socioambientais.

A tragédia destruiu cerca de 40 casas, um posto de telessaúde apoiado pela FAS, o gerador de energia e outras construções comunitárias. Há registros de uma pessoa morta, além de feridos e desaparecidos. Com o desabamento de grande parte da comunidade, mais de 200 pessoas estão desabrigadas.

Desabamento de barranco na comunidade do Arumã, próxima a Beruri, interior do Amazonas Fotos: Divulgação

Segundo posicionamento da Defesa Civil do Estado do Amazonas, o deslizamento é provocado pelo fenômeno “terras caídas”, relacionado à erosão do solo, que provoca a queda de terrenos após constante atuação da água sobre as margens dos rios.

A Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades, Valcleia Solidade, destaca que toda contribuição fará a diferença.

“A FAS se solidariza profundamente com a tragédia humanitária e está realizando essa mobilização social com o objetivo de enviarmos os suprimentos essenciais o mais breve possível. Toda contribuição é necessária e bem-vinda”, disse.

As doações podem ser entregues na portaria da sede da FAS, situada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus. Já os valores em dinheiro devem ser enviados para a chave PIX 002.444.472-33, de Kely Regina Soares, moradora e líder comunitária do Arumã, em Beruri.

