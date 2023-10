Câmeras de segurança do ônibus da Viação Pioneira, no Distrito Federal, registraram a ação dos criminosos que mataram o cobrador de ônibus Ariel Santos Marques, de 26 anos, com um tiro na cabeça, durante a noite de segunda-feira (2).

O vídeo mostra o momento em que o trio entra no transporte coletivo, anuncia o assalto, aponta arma contra o cobrador e atira nele. A ação dura menos de dois minutos.

Mesmo sem reagir ao assalto, Ariel Santos foi morto após entregar o dinheiro do caixa e o seu celular para os autores.

O crime aconteceu na DF-001, no Recanto das Emas, enquanto o veículo estava em movimento. Após o assassinato, os autores fugiram do local e são procurados pela polícia.

Existe a suspeita de que o atirador seja menor de idade, segundo relato de testemunhas. As imagens das câmeras de segurança do ônibus foram encaminhadas à Polícia Civil do DF para elucidação do crime e possível identificação dos autores. O latrocínio é investigado pela 27ª DP (Recanto das Emas).

VÍDEO: mesmo sem reagir, cobrador de ônibus é morto com um tiro na cabeça em assalto. pic.twitter.com/0HTN8OWD4l — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 3, 2023

*Com informações do Metrópoles

