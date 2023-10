Idoso abandonado pela família é resgatado no interior do Amazonas

Parintins (AM) – A Polícia Civil resgatou, na sexta-feira (06), por volta das 15h, um idoso de 66 anos, que estava em situação de abandono, na estrada do Macurany, no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

A ação faz parte da Operação Virtude, que tem foco no combate à violência contra a pessoa idosa.

Conforme a delegada Marna de Miranda, titular da DEP, as diligências iniciaram após recebimento de denúncias anônimas pelo disque-denúncia da delegacia (92) 99178-8088, que informavam que a vítima estava em estado de abandono.

“Com base nisso, nós nos deslocamos ao endereço do idoso, e o resgatamos. No local havia muito lixo, sem qualquer alimento, além das péssimas condições de higiene e luminosidade”, disse a delegada.

Segundo a autoridade policial, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar, pelo fato de estar bastante debilitado. Até o momento, nenhum familiar do idoso foi localizado.

Entretanto, um Inquérito Policial (IP) será instaurado para apurar possíveis práticas delitivas em desfavor do referido cidadão pela própria família.

