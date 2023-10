‘Baile da Bru 2023’ traz dois dias de festa em Manaus

A digital influencia Bruna Castro, há cinco anos, para a cidade de Manaus com os temas apresentados à cada edição do Baile da Bru. Este ano não será diferente… Para 2023, a temática é Spring Break, conceito inspirado nas férias de verão das faculdades norte-americanas.

Seguindo o formato Pool Party, o baile promete entregar uma experiência única e divertida, mas sem perder a sua essência especial. O evento acontece no dia 11 de outubro, véspera, a partir das 16h, na piscina do Tropical Executive, um dos pontos mais fascinantes dentro da capital.

Desde o ano passado, a influencer abriu vendas de ingressos para que seus seguidores e o público geral pudesse sentir a magia do Baile da Bru.

Este ano, novamente, Bruna abre as portas do seu baile, com ingressos disponíveis para venda com valores a partir de R$ 120.

Os ingressos estão sendo vendidos no site BaladApp (www.baladapp.com.br) e, ainda, nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

Pool Party

O espaço onde está localizado a piscina do Tropical Executive irá ganhar uma decoração especial, que deixará o cenário ainda mais paradisíaco. O local vai contar com muitas cores e luzes, num projeto assinado pelas designer Danielle e Marcelle, da Arch Studio 360.

Para entrar no clima da festa, Bru pede que o público abuse da criatividade na hora de compor o look, deixando o clima ainda mais divertido.

E é claro que toda Pool Party pede uma setlist que não deixa ninguém parado. Por isso, a edição deste ano do Baile da Bru vai apresentar shows de Rodrigo Chiroque, Forró Ideial e do DJ Camilo Cruz.

Hospedagem

Este ano, o Baile da Bru vai permitir a compra de pacotes que, além do ingresso da festa, dá direito à hospedagem no Tropical Executive.

Para os hóspedes, a festa só acaba no dia 12 de outubro, às 18h.

