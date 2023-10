Deputados querem que governo Lula classifique Hamas como “organização terrorista”

Um grupo de 61 deputados federais deseja que o Ministério das Relações Exteriores classifique o grupo radical islâmico Hamas como “organização terrorista”. O objetivo é que a Câmara formalize um pedido para o Itamaraty.

No último sábado (7), a organização extremista atacou o território israelense.

“A declaração oficial do Hamas como organização terrorista é de extrema importância para que o governo brasileiro possa tomar medidas firmes contra a organização”, diz a indicação protocolada nesta quarta-feira (11) pelos parlamentares. O documento faz parte de um movimento de pressão da oposição.

A indicação tem o caráter de sugestão e não precisa ser votada pelo plenário da Casa. O documento é entregue à Mesa Diretora, que pode ou não dar encaminhamento para ele. Ainda que chegue ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o documento não provoca qualquer tipo de obrigação.

Oposição e situação

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) lidera o pedido. A maioria dos signatários (42) é do PL e dois fizeram parte do governo de Jair Bolsonaro (PL) — Eduardo Pazuello (RJ) e Mário Frias (SP). Republicanos, Podemos, MDB, PSD, União Brasil, PP e Novo são as siglas dos demais signatários.

Dois brasileiros já foram identificados entre os mortos no conflito, e a nota divulgada pelo Itamaraty sobre o ocorrido não cita a organização radical. A oposição critica o governo pela falta de declarações mais enfáticas sobre os ataques terroristas feitos pelo Hamas.

Por outro lado, petistas consideram que o governo federal deveria adotar um tom mais crítico a Israel, conforme apurou a analista, Clarissa Oliveira.

Em 2021, os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) assinaram um comunicado refutando o gesto do governo britânico de atribuir ao Movimento de Resistência Islâmico-Hamas a designação de “organização terrorista”.

Itamaraty diz que avaliação do Hamas será debatida na ONU

Também nesta quarta, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, disse que a classificação do Hamas como “grupo terrorista” pelo Brasil será debatida no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Hoje, a entidade não usa essa nomenclatura no caso.

O embaixador disse que a posição do governo brasileiro foi “muito clara e muito forte” e que, por enquanto, não há data para a próxima reunião do Conselho. Segundo ele, outro embaixador, Sérgio França Danese, que é representante permanente do Brasil na ONU, está engajado em consultas para “obter consensos” entre os membros do colegiado.

Lula faz novo pronunciamento

Neste mês de outubro, o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais um pronunciamento, direcionado ao secretário-geral da ONU, pedindo a liberação das crianças feitas reféns pelo Hamas, o cessar-fogo na Faixa de Gaza e “intervenção humanitária internacional”.

O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, agradeceu a Lula pelo posicionamento, que classificou como “equânime e adequado”.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Câmara Municipal ‘esquece’ Manaus sob fumaça e clama por paz em Israel

Brasil convoca nova reunião do Conselho de Segurança da ONU

Lei que concede bolsas de pesquisa a servidores públicos é sancionada com veto