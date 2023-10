Câmara Municipal ‘esquece’ Manaus sob fumaça e clama por paz em Israel

Dezenove vereadores, em sua maioria evangélicos, enfeitaram suas bancadas com a bandeira de Israel. No entanto, fumaça em Manaus não gerou comoção

Manaus (AM) — Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) deixaram de lado temas como as queimadas e a estiagem que assola o Amazonas, para demonstrar apoio a Israel, que sofre ataque do grupo terrorista Hamas desde o último sábado (7). Dezenove vereadores, em sua maioria evangélicos, enfeitaram suas bancadas com a bandeira do país enquanto mais uma vez, Manaus fica encoberta por fumaça causadas por queimadas na Amazônia.

Nas redes sociais, cidadãos manauaras demonstraram revolta sobre a falta de posicionamentos e soluções dos vereadores da Câmara de Manaus (CMM), sobre a fumaça que voltou a encobrir a cidade, e convoca população para ato em frente a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Uma das mensagens de repúdio, cidadã reclama de qual direcionamento do dinheiro público os vereadores de Manaus estão direcionando e coloca uma imagem dos vereadores em suas bancadas com a bandeira de Israel.

“Pelo menos 500 mil pessoas no Amazonas correndo risco de passar fome durante a seca extrema que estamos passando. Queimadas provocadas e orquestradas rolando todos os dias no Amazonas. Fumaça sufocando as pessoas. O que vereadores pagos com dinheiro público em Manaus fazem.” , declarou.

Foto: Reprodução

Mensagem de moradores de Manaus reclamando de fumaça. Foto: Reprodução

Na terça-feira (10), o vereador Marcel Alexandre (Avante) na CMM iniciou o discurso lendo um trecho da Bíblia. “Os nossos pés estão dentro de suas portas, Jerusalém. Jerusalém está edificada como a cidade que é compacta onde sobem as tribos do senhor. Nessa manhã, quando nós estendemos nossas bandeiras, estendemos nosso amor e nossa solidariedade para toda a região”, disse.

Em suas redes, o vereador publicou uma foto ao lado das bandeiras do país, a postagem teve diversos comentários negativos. Um internauta comentou sobre falta de critérios de eleitores, para elegerem seus governantes. “Isso falta de vergonha os manauaras deveriam pensar em quem voltar nenhum desses vereadores tá pensando nas queimadas que tá acontecendo e na seca”.

“Os caras fazendo media com as igrejas e a população de Manaus adoecendo com tanta fumaça…! Ta certo”, comenta outro internauta.

“Enquanto isso Manaus amanhece com fumaça, com qualidade de ar insalubre, porque esses políticos não fazem nada”, declarou em outro pessoa.

O vereador que se posicionou na Câmara, na segunda-feira (09), Capitão Carpê (Republicanos) apresentou um requerimento solicitando um planejamento sobre as fiscalizações em incêndios criminosos no município.

“O que cabe à esfera municipal é a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS). Em meus pronunciamentos tenho chamado atenção sobre o quão pequeno é o orçamento dessa secretaria, importantíssima para fiscalizar e previnir crimes ambientais.Fiz um levantamento que mostra que o orçamento da SEMMAS representa apenas 8% do valor gasto com publicidade em 2022 e 2023 pelo executivo municipal. Tenho certeza que chegou a hora da Prefeitura repensar suas prioridades”, afirmou o vereador ao Em Tempo.

Ao Em Tempo, o vereador declarou que concorda que a prioridade da Câmara deve ser voltadas ao que diz respeito aos problemas de Manaus.

“Me posicionei nas redes sociais sobre a situação que acontece em Israel, inclusive me solidarizando aos israelenses, mas não trouxe o assunto para o plenário justamente por entender que existem assuntos mais urgentes e que demandam nossa atenção. Minha atuação recente mostra que, apesar de me posicionar sobre o tema, tenho como prioridade propor soluções e alternativas para combatermos as queimadas que ocorrem no Amazonas” , afirmou o vereador.

Capitão Carpê, completou afirmando que cogita reforçar a importância da educação ambiental, como já “propos” algumas vezes na Câmara Municipal e que possíveis projetos de lei estão sendo estudados para atuar nesse sentido.

“Acredito que o que pode fazer a diferença é atuar para debater o próximo orçamento e permitir que a SEMMAS tenha mais investimento e poder para combater os crimes ambientais em Manaus, algo que me comprometo a lutar para tornar realidade”, , afirmou

Somente, nesta quarta-feira (11), após falas do público, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), pediu contratação, urgentemente, de agentes temporários para a fiscalização das queimadas na capital e no interior do Amazonas. O parlamentar formalizou indicações ao Governo do Estado e à Prefeitura de Manaus, pedindo que as contratações sejam feitas.

“A cidade de Manaus está vivendo dias de terror com essa fumaça, prejudicando e muito a toda a população, trazendo mais doenças respiratórias. Isso é preocupante e estamos fazendo uma indicação à Prefeitura de Manaus e outra ao Governo do Estado, para que possam contratar, de forma temporária, mais fiscais para combater esses incêndios que estão alastrados não só na cidade de Manaus, mas principalmente na Região Metropolitana”, detalhou Caio André.

O Governo Federal autorizou o envio de agentes da Força Nacional de Segurança Pública para reforçar o combate às queimadas e incêndios florestais em municípios do sul do Amazonas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (10).

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou a Portaria 1985/2023, informando aula remotamente que ocorrerá, em caráter excepcional, por conta da qualidade do ar.autorizando aulas remotas nesta quarta-feira, em razão das condições de qualidade do ar no Amazonas.

Caio André destacou, ainda, que técnicas para “limpar” os terrenos em municípios do interior, contribui para a cortina de fumaça que toma conta da cidade.

“Eu estive na cidade de Autazes e na rodovia Manoel Urbano (AM-070) e quase em todas as propriedades estão utilizando a coivara, queimando, trazendo essa poluição enorme. Precisamos de fiscalização para combater esses incêndios, que já estão trazendo problemas gravíssimos à saúde da nossa população”, acrescentou o presidente da CMM.

Veja o que diz a Prefeitura de Manaus

A fumaça que voltou a encobrir a capital amazonense, tem origem nos municípios da Região Metropolitana de Manaus, de acordo com dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e foram levantados pela Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De acordo com dados do Inpe, nos últimos dois dias, foram registrados 504 focos de queimadas no Amazonas, sendo que o município de Autazes, a 111 quilômetros de Manaus, registrou 105, representando 20,8% do total registrado no Amazonas.

Além de Autazes, os municípios de Careiro (50 focos), Careiro da Várzea (26 focos), Itacoatiara (24 focos) e Manacapuru (18) estão entre os dez municípios que mais registraram focos de queimadas nos últimos dois dias, segundo os dados do Inpe.

Manaus, neste mesmo período, registrou três focos de queimadas, todos na zona rural, sendo dois nas proximidades da BR-174, rodovia que liga o Roraima e Amazonas, e o terceiro foi registrado nas proximidades da comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no rio Amazonas.

Nesta quarta-feira, prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes, participam de uma coletiva sobre a fumaça que encobre a capital amazonense.

Destaque na Aleam

A névoa de fumaça e a péssima qualidade do ar também foram destaques nos discursos, durante a Sessão Especial, nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O vice-presidente da Casa Legislativa, deputado Carlinhos Bessa (PV) chamou atenção às consequências do ar contaminado à saúde da população. O parlamentar destacou que hoje a população está vivendo no meio da fumaça, com a capital e o interiores totalmente poluídos.

“Isso vai causar um grande prejuízo na saúde pública. O estado precisa fiscalizar e punir quem pratica tal ato, tendo em vista que estamos vivendo um momento delicado de desastre ecológico com a seca, quadro piorado pela fumaça”, enfatizou. Bessa disse ainda que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) precisa colocar mais fiscais nas ruas. “Se a gente não tomar uma atitude, o prejuízo na saúde pública será grande. Então, os órgãos de controle precisam impedir e inibir esses crimes ambientais, porque ficar apenas apagando fogo não adianta”, alertou.

Comentando sobre a situação, o deputado Sinésio Campos (PT) citou o painel de monitoramento de qualidade internacional World’s Air Polution, que reúne dados de se sensores ao redor do mundo, incluindo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), que classificou Manaus como o segundo pior lugar do mundo para se respirar e a necessidade de educação ambiental.

“Nesta quarta-feira, Manaus é a segunda cidade com ar mais poluído por causa da fumaça. As queimadas ocorrem como uma espécie de preparação para plantio porque as cinzas corrigem o PH ácido do nosso solo, tornando-o bom para o plantio. Concordo que a fiscalização e controle devem acontecer, mas a educação ambiental precisa ser feita. O calcário poderia ser distribuído para os produtores porque é um caminho ecologicamente mais limpo ou pelo menos a venda a um preço subsidiado para as pessoas poderem adquirir”, apontou.

Também lamentando a classificação da qualidade do ar, a deputada estadual Joana Darc (UB), presidente da Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cobrou ações efetivas de proteção ambiental.

“Estamos com a segunda pior qualidade de ar do mundo e isso é muito grave. Pessoas estão aproveitando para colocar fogo em terras para explorar atividade ilegal. A Amazônia não pode servir apenas para palco de discurso, precisamos de ajuda mundial e nacionalmente”, afirmou.

