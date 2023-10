Eclipse solar será visível no Amazonas

Manaus (AM) – O eclipse solar é um dos fenômenos mais aguardados por estudiosos da área e também por curiosos. No sábado (14), o eclipse solar lunar poderá ser visto em vários cantos do Brasil, principalmente no Estado do Amazonas.

Segundo o coordenador e pesquisador do Núcleo de Ensino e Pesquisa de Astronomia da Unversidade do Estado do Amazonas (Nepa/UEA), Dr. Nélio Sasaki, o eclipse solar anular ocorre quando a lua está em uma posição mais afastada da Terra, fazendo com que seu tamanho seja menor em relação ao sol.

“Isso resulta em um fenômeno onde a Lua não consegue cobrir completamente o disco solar, deixando visível um anel de luz solar ao redor da borda escura da Lua, É por isso que o chamamos de ‘anela”, explicou o profissional.

A última vez que o fenômeno deste tipo foi visto em nosso país foi em 1995. Nascida em 2020, a advogada Lorena Teixeira está ansiosa para assistir o fenômeno pela primeira vez, assim como sua família.

“Sempre gostei dessa área, de observar o sol, a lua, e como nunca assisti, essa é a chance que tenho para aproveitar o fenômeno. Também quero que meu filho veja, ele não vai lembrar, pois ainda é pequeno, mas vou dar um jeito de registrar esse momento”, contou a advogada.

A assistente administrativa Maria Ferreira também está na expectativa para acompanhar o fenômeno.

“Não tenho muito conhecimento sobre esse fenômeno, mas vi notícias sobre o que ia acontecer e pesquisei fotos. Achei bonito, espero que consiga ver aqui do meu bairro”, comentou Maria.

Como assistir?

Para acompanhar o eclipse solar anular, é preciso tomar certos cuidados para garantir a integridade de nossos olhos. O pesquisador da UEA indicou, em entrevista, algumas dicas sobre o que não fazer durante o eclipse.

“Evite olhar diretamente para o sol; evite também usar radiografias para acompanhar o eclipse; nunca use óculos de soldador para acompanhar eclipses solares; o instante que requer mais atenção é exatamente no ápice do eclipse”, orientou Dr. Sasaki.

De acordo com o profissional, a melhor maneira de acompanhar o fenômeno é apostar em medidas seguras à nossa saúde.

“Use óculos especiais para acompanhar eclipses solares (eles têm ISO 12312-2), você também pode usar telescópios solares, pois são mais apropriados para acompanhar este tipo de evento”, salientou.

O fenômeno do eclipse solar anular acontecerá novamente daqui a 44 anos, no ano de 2067, segundo Lariston Trindade, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros.

Em Manaus, o melhor horário para observar o fenômeno será às 16h19 (horário local). Algumas cidades do interior do Amazonas serão privilegiadas com a cobertura do eclipse, sendo elas: Tefé, Alvarães, Uarini e Coari.

As únicas capitais brasileiras que poderão observar o fenômeno completo são Natal, no Rio Grande do Norte, e Jõao Pessoa, na Paraíba.

A duração total do eclipse será de duas horas, mas o ponto máximo, que é quando se forma o ‘anel dourado’, terá duração de cinco minutos.

Além do Brasil, o “anel de fogo” ao redor da Lua também poderá ser visto nos Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Paraná e Colômbia. Em outras partes da América, o fenômenos só poderá ser visto de forma parcial.

Leia mais:

Comunidades isoladas afetadas pela seca na RDS Rio Negro recebem ajuda humanitária

Caio André pede contratação de profissionais para fiscalizar e combater queimadas

Abertas inscrições para concurso de cosplay em celebração aos 25 anos da Info Store, em Manaus