Cristiano Ronaldo pode levar 99 chibatadas após abraçar mulher no Irã; entenda

Advogados iranianos apresentaram queixa contra o craque Cristiano Ronaldo, casado com Georgina Rodriguez, por adultério no Irã, após o jogador abraçar e beijar a pintora Fatemeh Hamami, que tem 85% do corpo paralisado, em momento de troca de presentes. Caso condenado, o jogador pode ser submetido a 99 chibatadas.

A lei do país não permite que homens comprometidos sequer toquem em mulheres solteiras que não sejam de sua família. Durante visita a Teerã, no Irã, por conta do jogo do Al Nassr contra o Persépolis, pela Liga dos Campeões da Ásia, Cristiano Ronaldo recebeu dois quadros que Fatemeh Hamami pintou com os pés, a entregou uma camisa sua e a agradeceu com abraços e beijos na cabeça.

Se a Justiça iraniana realmente condenar Cristiano Ronaldo, ele pode receber a pena numa próxima vez que voltar ao Irã. Há ainda a possibilidade dele ser perdoado, caso mostre a um juiz seu verdadeiro arrependimento.

*Com informações do SBT Notícias.

