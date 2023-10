Aprovação do governo Lula cai de 54,1% para 51,6%

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (13) aponta que a aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu, e a desaprovação subiu.

Em maio, 54,1% dos entrevistados aprovavam a gestão do petista. Na sondagem mais recente, o percentual caiu para 51,6%.

Na comparação entre as pesquisas do instituto de maio e a divulgada nesta sexta, a quantidade de entrevistados que desaprovam o governo Lula subiu de 39,4% para 43,7%, respectivamente.

Os dados fazem parte do cenário estimulado. O instituto consultou pessoalmente 2.020 entrevistados em 126 municípios do país, no período entre 29 de setembro e 3 de outubro. Com grau de confiança de 95%, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos.

Avaliação

Segundo o instituto, 13% dos entrevistados consideram a administração de Lula como “ótima”; 25,2% a classificam “boa”; 25,7% “regular”; 8% “ruim”; e 27,1% “péssima”; enquanto 1% não soube responder.

Veja a comparação em relação à pesquisa de maio:

Percepção da economia

Segundo o índice, 41% dos brasileiros consultados avaliam que a situação econômica do país ficou como estava desde que o novo presidente assumiu, em janeiro deste ano. Outros 30,5% acham que melhorou, 27% consideram que piorou e 1,4% preferiu não opinar, ou não soube responder.

*Com informações do Metropoles

