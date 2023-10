Veja momento que boxeador morre ao ser nocauteado durante luta amadora

O evento UFC Jeri terminou em tragédia no dia 7 de outubro. João Victor Penha, de 23 anos, perdeu a vida após ser nocauteado pelo oponente. De acordo com as informações do portal G1, o lutador foi internado às pressas após receber o golpe, e depois de três lutando para sobreviver acabou falecendo na terça-feira (10).

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará.



João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh — Negócio de Luta (@negociodeluta) October 13, 2023

O evento amador aconteceu numa quadra pública de esporte. Ainda conforme os relatos, o jovem foi atingido no rosto e em seguida, desmaiou. Ele ainda foi socorrido no local, mas precisou ser levado ao hospital Santa Casa de Sobral,

Em nota, a unidade hospitalar informou que “após a realização de exames, foi decretada morte encefálica do paciente, que evoluiu também para uma parada circulatória”, declarou o hospital.

Nas redes sociais o evento lamentou a morte de João Victor.

