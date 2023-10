Frentista é alvo de racismo em posto de gasolina: “Seu neguinho”

Um cliente de um posto de combustíveis de Curitiba foi filmado fazendo xingamentos racistas e xenofóbicos contra funcionários do local. No vídeo, é possível ouvir o homem xingando o funcionário de “macaco”, “neguinho” e “nordestino”.

O episódio aconteceu na madrugada de sábado (14), no bairro Boqueirão, e foi denunciado para a polícia. Segundo a vítima, o suspeito chegou bêbado e alterado no local e teria começado a reclamar do atendimento do caixa e do frentista.

“Quando eu voltei (para a loja de conveniência), o cara estava xingando o rapaz do caixa, falando que tratou mal ele, foi sem educação, e começou a xingar”, detalhou a vítima.

“Eu falei: ‘tem como o senhor para de ficar xingando?’, aí o cara começou a me xingar: ‘se eu tô aqui vocês têm que me atender e me tratar super bem”, revela o frentista alvo do racismo.

Nesse momento, o empresário começa a ofendê-lo com palavras racistas e xenofóbicas, como “neguinho”, “macaco” e “nordestino”. “Nisso que ele me chamou de neguinho, eu fui para fora do posto pra ver se esse cara cansava de xingar, se acalmasse um pouco”, comenta.

As duas vítimas, frentista e funcionário do posto, procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência do caso. O delegado Nasser Salmen informou que o inquérito será instaurado para apurar o caso e o motorista já foi identificado.

O advogado Igor José Ogar, que defende as duas vítimas de injúria, disse que vai pedir a prisão do autor das ofensas racistas e pedirá sua condenação por injúria racial e xenofobia.

