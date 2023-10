“Loirinho do Cetur” é procurado após pilotar motocicleta durante assalto em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulga a imagem de Douglas Milen Soares dos Santos, conhecido como “Loirinho do Cetur”, por roubo majorado ocorrido no dia 24 de setembro deste ano, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme o delegado Fabiano Pignata, titular da unidade policial, o autor foi o responsável por conduzir a motocicleta utilizada na ação criminosa.

Denúncias

Procurado: Douglas Milen Soares dos Santos Foto: Divulgação/PC-AM

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Douglas, que entre em contato pelo número (92) 99197-3493, disque-denúncia do 20º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

