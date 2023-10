Virada Sustentável Manaus abre edital para seleção empreendedores e voluntários

Manaus (AM) – A Virada Sustentável Manaus está selecionando atividades para compor a programação cultural da 9ª edição do festival, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de novembro com o tema “Virada da Amazônia”, oferecendo mais de 50 atividades gratuitas em prol da conservação do meio ambiente. As inscrições gratuitas são limitadas e podem ser feitas no link: forms.office.com/r/Hu8pQ2dCY1.

Considerado o maior evento de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com correalização da Virada Sustentável Nacional, apoio do Conselho Criativo, que possui mais de 60 organizações da sociedade civil amazonense, além de voluntários.

A proposta da seleção é reunir atores que compartilham do desejo de apresentar uma visão inspiradora em defesa da floresta amazônica até 2030, a partir da temática “O que a Amazônia e o povo amazônida tem a dizer para o Brasil e o mundo?”.

As inscrições de atividades são voltadas para organizações da sociedade civil, empresas, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, escolas, universidades, artistas, ONGs e outros.

Podem ser inscritas atividades relacionadas à dança, circo, cultura, debate, desfile e gastronomia, por exemplo. O principal requisito é ter alinhamento com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (23), por meio do link: forms.office.com/r/Hu8pQ2dCY1.

O festival também busca voluntários para apoio na realização das atividades. As inscrições para voluntários seguem até a próxima sexta-feira, 27 de outubro, acessando o link: https://forms.office.com/r/JGniA1QT3Z.

Ambos os resultados serão divulgados nos sites: fas-amazonia.org e viradasustentavel.org.br. A coordenadora da Virada Sustentável Manaus e responsável pela Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli, enfatiza que a programação cultural envolverá atividades artísticas e ações de mobilização para sensibilizar o público sobre a importância do respeito à Amazônia e seus moradores.

“Onde a Virada Sustentável chega, pessoas são transformadas. Mas isso só é possível com a união de vários atores da sociedade civil, pois os diferentes olhares formam propostas e soluções inovadoras para atingirmos o nosso objetivo: conservar o meio ambiente, dando voz aos amazônidas e à Amazônia. Por isso, contamos com os interessados em compor a nossa programação cultural”, comenta.

Feira da FAS

A tradicional Feira da Fundação Amazônia Sustentável, a “Feira da FAS”, também realizará uma edição especial na Virada Sustentável Manaus. Para isso, a instituição busca 90 empreendedores de economia verde e criativa para expor seus negócios no evento, que será realizado no Largo São Sebastião, localizado na Rua Costa Azevedo, bairro Centro – Zona Sul, nos dias 4 e 5 de novembro.

A seleção é aberta para negócios de vários segmentos, incluindo artesanato, moda, geek, perfumaria, jóias e literatura. Na inscrição, os interessados devem escolher o espaço que melhor se adequa aos seus produtos: Variedades, Gastronomia e Verde. As inscrições para empreendedores se encerram na próxima segunda, dia 23. Os resultados serão divulgados por e-mail na sexta, dia 27 de outubro.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campinas.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.

A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

*Com informações da assessoria

