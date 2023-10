Cansada de apanhar, mulher denuncia agressões e marido é preso no AM

Eirunepé (AM) – Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (20), por violência doméstica contra companheira, uma jovem de 19 anos, no bairro Aparecida, em Eirunepé, no interior do Amazonas.

As diligências iniciaram após a vítima procurar a delegacia logo nas primeiras horas da manhã e denunciar que havia sido agredida fisicamente pelo homem.

“Com base nessas informações nós nos deslocamos até o endereço e conseguimos localizar e prender o infrator que estava sob efeito de bebidas alcoólicas”, relatou o investigador Gonzaga Rezende.

Conforme o gestor, a mulher relatou que o indivíduo se tornava bastante agressivo ao consumir álcool ou entorpecentes. O casal estava junto há dois anos, mas a mulher sofria ameaças e agressões quase todos os dias. Inclusive, em uma das ocasiões ele furtou o aparelho celular dela e trocou por bebidas e drogas.

“Ele já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime. A vítima foi levada para o hospital onde realizou exames de corpo e delito que confirmaram as agressões”, disse o gestor.

O indivíduo foi autuado em flagrante por violência doméstica. Ele ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

