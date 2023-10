Ação social leva serviços de saúde gratuitos em Manaus

Manaus (AM) – Seguindo as diretrizes de prevenção a saúde, a coordenação do curso de enfermagem da Fametro, junto com os alunos do curso do 5° Período, realizam neste sábado (28), uma ação social com finalidade de levar a comunidade acesso ao rastreio de hipertensão e diabetes na ocasião serviços serão ofertado atendimentos gratuito à população de aferição de pressão artéria, verificação teste de Glicemia Capilar, avaliação cardio-pulmonar e orientações em saúde em geral.

O local da ação vai ser o Centro Social do Parque com inicio às 8h as 11h. O evento voltado principalmente para as pessoas da terceira idade, será aberto ao público em geral e busca também fornecer oportunidades para que todos possam adquirir conhecimento e cuidar da saúde de maneira adequada. Sobretudo, enfatizar a importância de prevenção, tratamento e cura em relação a cada doença específica.

Segundo a professora e enefermeira Graciana Lopes os universitários do 5° período, já possuem conhecimento mais abrangente e podem até atuar como Técnicos em Enfermagem. Ele que irão atuar nessa ação, no sentido da prevenção identificando possíveis alterações, que possam levar à Hipertensão e Diabetes.

Doenças Silenciosas

A diabetes e a hipertensão arterial são duas doenças crônicas que preocupam os profissionais de saúde do mundo inteiro, afinal, os sintomas normalmente são “silenciosos” e podem surgir apenas quando ambas as condições já estão em estágio avançado .

Ambas as doenças são de elevada prevalência no Brasil. Esses agravos são considerados problemas de saúde pública, sendo os principais fatores de risco, para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cérebro vasculares e renais.

