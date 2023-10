Vídeo: Avião cai e mata passageiros no Acre

Rio Branco (AC) – Um avião de pequeno porte com 12 pessoas a bordo que saiu do Aeroporto Internacional de Rio Branco e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas, explodiu na manhã deste domingo (29).

A aeronave caiu por volta das 6h30 no horário local (8h30, no de Brasília). De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros Francisca Fragoso, a explosão diminui a chance de haver sobreviventes. Ainda conforme a militar, a aeronave caiu em um local de difícil acesso, o que dificulta o resgate.

“Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores. [A queda] foi no sentido que vai para a BR-364. O avião tem autonomia para 9 passageiros e dois pilotos, comandante e copiloto. A última informação, é que havia dois pilotos e nove passageiros, mas ainda não há certeza”, informou a capitã.

De acordo com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionado.

Um avião Caravan acaba de cair perto da pista do Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, procedente do Amazonas. Todas as nove pessoas que estavam no avião morreram. pic.twitter.com/klKnVME2M8 — Altino Machado (@AltinoMachado) October 29, 2023

*Com informações do G1

