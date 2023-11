Homem em situação de rua é achado morto dentro de fábrica em Manaus

Manaus – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de uma fábrica particular na tarde dessa terça-feira (1), na rua Paz Barreto, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), militares receberam um chamado informando que um homem estava morto em um terreno particular e ao chegar no local, os agentes constataram a veracidade do fato.

A área foi isolada e o corpo foi periciado ainda no local. No entanto, a causa da morte ainda deve ser esclarecida após exames realizados no Instituto Médico Legal (IML).

O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo do homem foi encaminhado para o IML.

