Roberto Cidade solicita instalação de UTI em hospital de Manicoré

Manaus (AM) – O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), encaminhou, nesta quinta-feira (17), requerimento ao governador Wilson Lima (União Brasil) e ao secretário de Saúde, Anoar Samad, solicitando a instalação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Hamilton Cidade, no município de Manicoré (distante 331 quilômetros de Manaus).

O parlamentar lembrou que é comum pacientes da região do Rio Madeira serem transferidos para Manaus a fim de terem tratamento adequado, como no caso das duas crianças indígenas que ficaram perdidas 26 dias na mata e não puderam ser cuidadas devidamente na unidade hospitalar de Manicoré.

“Graças a Deus as crianças foram encontradas, mas estão sendo transferidas para a capital porque não existe UTI no hospital Hamilton Cidade. Assim como elas, várias outras pessoas precisam passar pelo mesmo transtorno e isso acaba, em algumas ocasiões, custando a vida de quem está enfermo. Manicoré é um município importante da Calha do Madeira e uma UTI lá ajudaria não só os manicoreenses, mas os moradores de toda a região”, afirmou.

Roberto Cidade destacou, também, que no ano passado – ainda no auge da pandemia do coronavírus – o Governo do Estado anunciou que iniciaria a instalação de UTIs no interior.

*Com informações da Aleam

