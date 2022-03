Roberto Cidade recebe representantes da Unale que vieram ao Amazonas entregar prêmio à Aleam

Manaus (AM) – O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), recepcionou os representantes da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) que estiveram no parlamento amazonense nesta terça-feira (15), para entregar o Prêmio Assembleia Cidadã, categoria Atendimento ao Cidadão, conquistado pelo projeto Procon Legislativo + Cidadão, coordenado pela Comissão de Defesa do Consumidor (CDC/Aleam), que tem à frente o deputado João Luiz (Republicanos). A entrega do troféu foi feita pelo presidente da Unale, deputado Lídio Lopes (Patriota-MS).

Na avaliação de Cidade, que na segunda-feira (14), esteve em Porto Velho (RO) para a posse da nova diretoria do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas, a união dos parlamentos é importante para o fortalecimento das casas legislativas do País.

“Fico muito feliz e honrado em mais uma vez de estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas recebendo esse prêmio que, com certeza, engrandece os deputados amazonenses. O deputado João Luiz trabalhou em nosso nome e é merecedor desse reconhecimento. Esse é um tema que faz parte da vida dele e ele é a pessoa certa para tratar isso aqui na Assembleia. Esses encontros são importantes porque a gente ‘troca figurinhas’ e o que eles (deputados) fazem de bom pelo Brasil a gente traz para o Amazonas e vice-versa”, afirmou.

O presidente da Unale agradeceu a receptividade dos parlamentares amazonenses e ressaltou a qualidade do projeto Procon Legislativo + Cidadão. “É um belo projeto tanto que foi o vencedor. Hoje nós viemos aqui com a ex-presidente da Unale, deputada Ivana Bastos, para entregar essa premiação. Nosso desejo é fomentar esse prêmio para que outras assembleias criem projetos tão bons quanto este”, destacou.

Posse

Além do prêmio, o deputado João Luiz também foi empossado como presidente da Secretaria de Cuidados, Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da Unale, criada no ano passado. “Assim como faz na Comissão de Defesa do Consumidor, tenho absoluta certeza de que o deputado e sua equipe realizarão um trabalho efetivo nesta secretaria”, disse Roberto Cidade.

*Com informações da assessoria

