Cemitérios públicos de Manaus recebem visitantes no Dia de Finados

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, uma programação especial nos cemitérios municipais. Os dez campos-santos, administrados pela gestão municipal, sendo seis na área urbana e quatro na zona rural, ficaram abertos das 6h às 18h, com a realização de missas e cultos, com estrutura de som, música, tendas e grades. Além disso, mais de mil servidores municipais ofereceram um atendimento humanizado à população.

Nas últimas duas semanas, a prefeitura intensificou os esforços para deixar os cemitérios preparados para o Dia de Finados. Os espaços receberam os serviços de capina, poda, pintura, recuperação de calçadas e bancos, além da limpeza geral.

De acordo com o diretor de Limpeza da Semulsp, Laurimar Costa, foi realizado um cronograma de trabalho especial nos campos-santos.

“Nós tivemos uma preparação bem antecipada, fazendo uma limpeza geral em todos os cemitérios, que no total são dez. Seguindo a determinação do prefeito David Almeida, todos os espaços estão limpos e organizados para receber as pessoas que vierem visitar seus entes queridos”, afirmou.

A dona de casa Cleia Teixeira todos os anos comparece nas primeiras horas do dia no cemitério municipal São João Batista, localizado na avenida Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, para participar da missa e visitar seus entes queridos. “Até me emociono, porque eu vim visitar minha mãe e meu falecido marido. É nessa hora que a gente sente que o sentimento é mais forte”, contou.

Para garantir total segurança, a prefeitura conta com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para prevenir qualquer incidente. Além disso, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuam no entorno dos cemitérios proporcionando ordenamento e um melhor fluxo no trânsito.

*Com informações da assessoria

