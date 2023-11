Haddad afirma ter cenário positivo para crescimento da economia brasileira

As condições favoráveis para o crescimento da economia brasileira é destaque na fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a partir do compromisso entre os Três Poderes e que há “muita gordura monetária para queimar”. Nesta segunda-feira (6), afirmou que a taxa de juros caiu 1,5 ponto porcentual, após um ano de trabalho, e permaneceu em 12,25%.

O ministro pontuou que o desafio de curto prazo no Brasil, que requer cuidados, é recolocar na ordem do dia o compromisso com arrumar a casa. Haddad ressaltou, na sequência, que a meta de resultado fiscal não é da cabeça do ministro da Fazenda ou do desejo do presidente da República, mas sim um trabalho em parceria entre os Poderes. O Judiciário, o Legislativo e o Executivo, emendou, precisam entender a repercussão de suas decisões.

A transparência nesse processo também foi reiterada pelo ministro. Quanto mais bem informada a sociedade estiver, melhor será a qualidade das decisões e haverá menos riscos à frente, disse.

Ao comentar o potencial de crescimento da economia brasileira, Haddad citou que, ao contrário da maioria dos países em desenvolvimento, a exemplo das nações africanas e sul-americanas, que estão muito endividadas, o País tem reservas o suficiente para blindar a economia de turbulências internacionais. “Isso desde a crise de 2008”, disse.

