Lollapalooza 2024 anuncia programação; veja atrações

Festival vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O Lollapalooza 2024 divulgou, nesta terça-feira (7), as atrações da próxima edição do festival, marcada para os dias 22, 23 e 24 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A programação terá como headliners Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs.

O line-up ainda inclui destaques como Gilberto Gil, Phoenix, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Marcelo D2, Diplo, Céu e Luísa Sonza. Ingressos estão à venda desde o início de outubro.

A banda Blink-182 estava na programação do Lolla 2023, mas teve de adiar a turnê na América Latina por causa de um problema de saúde do baterista Travis Barker. Em março, o músico se submeteu a uma cirurgia no ligamento do dedo anelar esquerdo.

*Com informações do SBT Notícias.

