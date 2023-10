Iniciam as vendas de ingressos para o Lollapalooza 2024

A venda geral de ingressos para a 11ª edição do festival “Loolapalooza“, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, iniciou nesta terça-feira (3).

Antes restrita aos clientes do banco Bradesco, a venda de bilhetes agora está disponível para o público em geral, com preços a partir de R$ 2.250. Só é possível comprar o pacote para os três dias.

Classificação etária

A classificação etária do festival é de 15 anos. A entrada de menores de idade, entre 5 e 14 anos, será permitida com acompanhamento dos pais ou responsáveis. É proibida a entrada de menores de 5 anos.

No “Lolla Lounge”, uma das áreas do festival, não será permitida a entrada de menores de 18 anos que estejam desacompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Em todos os dias do Lollapalooza, a abertura dos portões será realizada às 11h.

Setores e preços

Os clientes do festival poderão escolher entre três opções de setores: “Lolla Pass“, “Lolla Lounge Pass by Vivo” e “Lolla Comfort Pass“. Os preços abaixo compreendem o 1º lote de ingressos, já com acréscimo de 20% cobrado pela empresa Ticketmaster Brasil. Nas bilheterias, não há cobrança da taxa.

Lolla Pass

Acesso aos três dias de festival.

Meia-entrada (cliente Bradesco) : R$ 956,25 | Meia-entrada (geral) : R$ 1.125

: R$ 956,25 | : R$ 1.125 Entrada social (cliente Bradesco) : R$ 1.091,88 | Entrada social (geral) : R$ 1.277,50

: R$ 1.091,88 | : R$ 1.277,50 Inteira (cliente Bradesco): R$ 1.912,50 | Inteira (geral): R$ 2.250

Lolla Lounge Pass by Vivo

Acesso aos três dias do festival e à área “Lolla Lounge by Vivo“, opção premium com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e meeting point com shuttle de ida e volta para o evento.

Meia-entrada (cliente Bradesco) : R$ 3.806,25 | Meia-entrada (geral) : R$ 3.975

: R$ 3.806,25 | : R$ 3.975 Entrada social (cliente Bradesco) : R$ 3.941,88 | Entrada social (geral) : R$ 4.127,50

: R$ 3.941,88 | : R$ 4.127,50 Inteira (cliente Bradesco): R$ 4.762,50 | Inteira (geral): R$ 5.100,00

Lolla Comfort Pass – (vendas não iniciadas)

Acesso ao festival e à área “Lolla Comfort“, experiência exclusiva para quem busca conforto, com vista privilegiada, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios e zona de sombra para descanso.

Meia-entrada (cliente Bradesco) : R$ 1.700,00 | Meia-entrada (geral) : R$ 2.000

: R$ 1.700,00 | : R$ 2.000 Entrada social (cliente Bradesco) : R$ 1.910| Entrada social (geral) : R$ 2.240

: R$ 1.910| : R$ 2.240 Inteira (cliente Bradesco): R$ 3.400 | Inteira (geral): R$ 4.000

No site da Ticketmaster, há o limite de compra de quatro ingressos por CPF para essa categoria.

Line-up

Oficialmente, o festival diz que o line-up será revelado “em breve”, o que motivou reclamações por conta de usuários nas redes sociais.

Contudo, a banda Blink-182 já está confirmada na próxima edição do festival em 2024. O grupo se apresentaria na edição de 2023, no entanto, cancelou o show após o vocalista Tom DeLonge apresentar problemas de saúde.

Começou!!! A Venda Geral do #LollaBR 2024 está ON. Vem de link para garantir o seu lugar na 11ª edição do nosso festival: ​https://t.co/qLKow2nFwJ ❤️🎟️ pic.twitter.com/SgZvjhQlcH — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) October 3, 2023

*Com informações da CNN Brasil

