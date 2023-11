MBL lança partido “Missão” com identidade visual similar a do Amazonas FC

O Movimento Brasil Livre (MBL) lançou o partido “Missão”, no último sábado (4), durante o 8° Congresso do grupo, que ocorreu em São Paulo. As cores, amarelo, preto e branco, e o desenho de onça-pintada escolhidos são similares a identidade visual do Amazonas Futebol Clube (FC).

Nas redes sociais, o fundador do movimento, Renan Santos, compartilhou publicação que descreveu como ocorreu o processo criativo até chegar a logo oficial do partido.

“O que poderia representar melhor o Brasil do que uma onça pintada, o amarelo-ouro e uma fonte moderna e simples como a Helvética? Uma logo pode mudar o caminho de uma marca, mas só o público pode dizer se ela está no caminho certo”, disse.

O partido foi criado para concorrer nas eleições de 2026. Para conseguir ser validado, é necessária a coleta de mais de 540 mil assinaturas em, ao menos, 9 estados da federação, possuir CNJP e ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em período anterior às eleições.

Estiveram presentes no evento o ex-ministro e atual senador Sérgio Moro (União-PR), o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), que também fundou o MBL e é pré-candidato para a prefeitura de São Paulo, e o ex-deputado estadual cassado Arthur do Val. O ex-presidente Michel Temer estava confirmado para participar do Congresso, mas, por conta de compromissos da agenda, não pôde comparecer, de acordo com os organizadores.

O MBL possui a participação de representantes de partidos como o Novo e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

