Partido Novo anuncia filiação de Deltan Dallagnol, após cassação

Neste sábado (30), o Partido Novo anunciou em suas redes sociais a filiação do ex-deputado federal e ex-procurador da República Deltan Dallagnol.

Na postagem, a legenda afirma que ele “comandou a maior operação de combate à corrupção da história, e conseguiu um feito inédito no Brasil: colocar políticos e poderosos atrás das grades”.

E completa: “para que o país dos nossos sonhos se torne realidade, é preciso coragem para enfrentar o sistema. É preciso de gente correta, competente e unida, caminhando na mesma direção”.

Deputado cassado

Eleito deputado em 2022 com 344.917 votos, maior votação no Paraná, Dallagnol fazia parte do Podemos e teve seu mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Para isso, os ministros utilizaram como base a Lei da Ficha Limpa, a qual proíbe o ex-procurador de pedir exoneração do cargo para disputar eleições, no caso de ter processos administrativos em pendência.

*Com informações da IstoÉ

