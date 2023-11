VÍDEO: Incêndio atinge casa em beco no bairro Compensa

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma residência de alvenaria no Beco São Lucas, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, no início da tarde desta quarta-feira (8).

De acordo com informações preliminares, dois quartos e a sala foram atingidos pelas chamas. Na hora do acidente, não havia ninguém na casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Não há informações sobre como o incêndio iniciou.

🚨 Incêndio atinge casa na Compensa. pic.twitter.com/lrf9PDPJwU — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 8, 2023

*Matéria em atualização

