Brasileiros são autorizados a deixar a Faixa de Gaza

O grupo de 34 brasileiros e seus familiares palestinos que está na Faixa de Gaza foi autorizado a deixar o território, um mês depois dos ataques do Hamas a Israel.

Segundo autoridades envolvidas na negociação, a expectativa é que o Brasil esteja na lista de países autorizados a repatriar seus cidadãos a ser divulgada nesta sexta-feira (10).

As autoridades brasileiras estão trabalhando com a previsão de a aeronave da Presidência da República deixar o Egito rumo ao Brasil no sábado (11).

A expectativa é que o desembarque em Brasília aconteça na manhã de domingo (12). O roteiro inclui três paradas técnicas: Roma, na Itália; Las Palmas, na Espanha; e Recife, já no Brasil.

O grupo de brasileiros está dividido entre duas cidades palestinas: 18 na cidade fronteiriça de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito; e 16 em Khan Yunis.

Integrantes do governo disseram à CNN que há a expectativa de que os brasileiros sejam recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Base Aérea de Brasília no domingo, quando se completa um mês da chegada do primeiro grupo de repatriados vindo de Israel.

A inclusão do Brasil na lista de países autorizados a repatriar seus cidadãos acontece após a intensificação de gestões diplomáticas do governo Lula, que envolveram contatos com diversos países.

