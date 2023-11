“Nem doeu muito”, diz mulher mordida na cabeça por crocodilo de três metros

Uma norte-americana foi mordida na cabeça por um crocodilo de quase três metros na Flórida, nos Estados Unidos. Marissa Carr nadava nas águas do parque Alexander Springs quando foi surpreendida por um imenso réptil. Apesar do susto, a jovem sobreviveu.

Marissa mergulhava com um amigo na área de Alexander Springs. Sem notar a presença do crocodilo, ela acabou sendo mordida na cabeça pelo animal. O local é conhecido por ser habitado por crocodilos, então a aparição do réptil não foi uma surpresa. No entanto, os jovens nadavam em uma área permitida.

“Arranquei a máscara, me virei e vi os dois olhinhos saindo da água. Não doeu muito no momento. E então, quando eu estava correndo de volta e vi o que era, foi quando começou a doer. Minha testa doía muito e meu pescoço não estava com tanta dor”, contou Marissa a uma emissora local.

Foto: Reprodução

A jovem encarou o momento de forma tranquila. Ela, inclusive, tirou uma foto sorridente depois do ataque, mostrando pequenos cortes na testa. “Ouvi o barulho de água e me virei para ter certeza de que ela estava bem. Eu vi a cabeça dela na boca [do crocodilo]”, contou o amigo.

Acredita-se que a norte-americana foi salva por estar usando máscara de mergulho e snorkel. “Parece ruim, mas morder minha cabeça é provavelmente o melhor lugar que poderia ter sido porque, tipo, se ele tivesse pegado meu braço, eu poderia ter perdido meu braço ou simplesmente minha vida em geral”, explicou.

Foto: Reprodução

*Com informações do Metrópoles

