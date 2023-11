VÍDEO: Policial salva vida de cobra venenosa com respiração boca a boca

Índia – Um policial de Madhya Pradesh (Índia) está sendo exaltado nas redes sociais por sua compaixão e seu amor pela natureza. Atul Sharma encontrou uma cobra venenosa inconsciente numa área do vilarejo de Narmadapuram, onde a água estava contaminada com pesticidas. As informações são do site Extra.

O agente não pensou duas vezes: fez respiração boca a boca para salvar a serpente. Um vídeo registrando a manobra salvadora viralizou nas redes sociais. No fim, Atul aparece sorridente quando o réptil começa a apresentar os primeiro sinais de recuperação, contou o site “India.com”. Assista abaixo:

O indiano se tornou um socorrista de serpentes amador após aprender técnicas de salvamento ao assistir a vídeos no “Discovery Channel”.

“Deus o proteja. Algumas pessoas podem achar isso uma bobagem, mas elas precisam mudar sua perspectiva”, comentou um internauta na rede X (antigo Twitter).

“Oh, meu Deus! A compaixão da sociedade indiana é estendida a cobras. Maravilhoso!”, escreveu outro.

“Que policial corajoso! Parabéns!”, disse um terceiro.

“Coragem e bondade”, declarou outro mais.

